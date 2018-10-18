Отец молодого человека дал показания следователям, пишет газета "Известия" 18 октября и публикует подробности допроса со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Отец подростка рассказал, что тот ничего особенного не сообщал об учебе, у него не было друзей. Мужчина отметил, что у сына был один приятель, с которым он общался в детстве, но в последнее время они не дружили - их связь оборвалась.
Отец Рослякова отметил, что знал о его увлечении компьютерными играми и оружием, однако подчеркнул, что сын был воспитанным и неагрессивным, сообщает RT со ссылкой на источник в Министерстве образования Крыма.
Вместе с тем семью Владислава Рослякова нельзя назвать благополучной: отец является инвалидом и жил отдельно от сына, а мать была приверженкой запрещенной в России секты "Свидетели Иеговы". "В связи с этим отношения между мамой и сыном бывали напряженными, в частности, она иногда обыскивала его, когда юноша приходил домой", - рассказал собеседник издания.
"Учился не в полную силу, на тройки. Отношения с одноклассниками складывались нормально, в проявлении агрессии замечен не был", - добавил источник.
Ранее сообщалось, что причиной бойни в керченском колледже могли стать конфликты Рослякова с преподавателями. Источник "Интерфакса" рассказал, что Росляков посещал стрелковый клуб и интересовался оружием, а на месте трагедии обнаружено около 10 пачек ружейных патронов, около 10 самодельных зажигательных устройств и бутылки с коктейлем Молотова.
Одногруппники Рослякова ранее назвали его тихим и спокойным, отмечает Znak.com. Видимых причин для массового убийства у него не было, полагают его знакомые.
Детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева сообщила журналистам в Керчи, что Росляков не состоял на учете в органах профилактики. "Он не стоял на учете. Не было (обращений) ни в какие органы системы профилактики", - цитирует ее "Интерфакс". Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова подтвердила эту информацию.
"Мы немножко запоздали с восприятием благополучия сегодня. Нам кажется, что начищенные ботинки, белая рубашка и учеба на пятерки - гарантия того, что с ребенком все хорошо, но, к сожалению, это давно не так", - отметила она.
Бывшая соседка керченского стрелка рассказала, что в детстве тот душил котов
Женщина, ранее проживавшая в одном доме с семьей Влада Рослякова, пока его родители не развелись и он не переехал с матерью в другую квартиру, рассказала "КерчьИНФО", что в детстве мальчик был жестоким.
"Он маленький был очень жестокий. Он котов ловил, душил их веревками. Мы его все время гоняли. А потом, когда они (мать и отец Влада) разошлись, он переехал в другую квартиру", - пояснила женщина. Издание публикует видео с ее рассказом.
Следствие ищет сообщников Рослякова
Между тем следствие устанавливает возможных сообщников студента, устроившего бойню, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.
"Задача (следствия) - установить, кто его (стрелка-взрывателя) готовил к этому преступлению. Здесь он действовал один. Это понятно, установлено. Но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и взгляд коллег, в одиночку этот негодяй осуществить не мог", - пояснил Аксенов.
Отметим, ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что произошедшее не было спонтанной бойней, устроенная слетевшим с катушек молодым человеком. "Это подготовленный и четко спланированный теракт", - выразил уверенность эксперт.
В результате трагедии в керченском колледже погибли 19 человек, в больницах остается более 40 пострадавших, семеро в крайне тяжелом состоянии. По свидетельствам очевидцев и данным силовиков, 18-летний Владислав Росляков пришел к колледж с охотничьим ружьем и начал методично расстреливать всех, кто попадался на его пути, а затем устроил взрыв в столовой, где в тот момент было множество студентов. Позднее его нашли мертвым в библиотеке колледжа. Предположительно, он покончил с собой.
По факту произошедшего сперва было заведено уголовное дело по статье "теракт", однако позже его переквалифицировали на статью "убийство".
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