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Экс-кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская считает, что в вопросе контактов компаний из ЕС с белорусскими властями должен действовать принцип "нулевой толерантности". Такое мнение она высказала в понедельник, 14 декабря, выступая перед членами Европарламента по видеосвязи. "Нужно препятствовать сотрудничеству европейского бизнеса с (белорусским правителем Александром. - Ред.) Лукашенко и его союзниками", - приводит ее слова агентство "Интерфакс".
Sviatlana Cichanouskaja
Sviatlana Cichanouskaja
© Scanpix

"В этом вопрос должна быть нулевая толерантность", - уверена Тихановская. По ее словам, европейским дипломатам следует "продолжать оказывать поддержку жителям" Беларуси, пишет Deutsche Welle.

Лауреаты премии Сахарова

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В понедельник, 14 декабря, в рамках внеочередной встречи члены Европарламента в онлайн-формате обменялись мнениями с представителями демократической оппозиции Беларуси, которым присудили в октябре премию имени Сахарова.

Председатель Европарламента Давид Сассоли 22 октября объявил, что этой награды удостоились экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и ее муж, блогер Сергей Тихановский, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова, Вероника Цепкало и Ольга Ковалькова, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, политик и кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Николай Статкевич и основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило. Премия присуждается за "исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару".

Церемония награждения состоится 16 декабря


Официальная церемония награждения пройдет в пленарном зале Европарламента 16 декабря. После нее запланирована совместная пресс-конференция Сассоли, Тихановской и Цепкало.

Премия, названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям за "исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару".

Протесты в Беларуси после выборов президента


В Беларуси более четырех месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС) для передачи власти в Беларуси, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

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Deutsche Welle

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