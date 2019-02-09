В Лондонском зоопарке в результате схватки двух тигров погибла суматранская тигрица по кличке Мелати.
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© Shutterstock nuotr.

10 дней назад в Лондон доставили тигра-самца по кличке Азим из датского сафари-парка в надежде, что он станет партнером уже давно живущей здесь тигрицы Мелати.

Привезенного тигра несколько дней держали в отдельном вольере, чтобы он привык к новому месту, а затем тигров представили друг другу.

Однако почти сразу между ними возник конфликт, оба тигра повели себя крайне агрессивно, и в результате Мелати получила множество ранений.

В заявлении зоопарка говорится, что Азим был немедленно переведен в отдельный вольер. 10-летнюю тигрицу, несмотря на усилия ветеринаров, спасти не удалось.

"Наши усилия сейчас сосредоточены на заботе об Азиме в это трудное время, - говорится в заявлении зоопарка. - Все сотрудники зоопарка страшно расстроены".

7-летний Азим был доставлен в Лондонский зоопарк в рамках общеевропейской программы размножения тигров с целью сохранения исчезающих видов.

Приветствуя его появление, зоопарк описывал его так: "Красивый, уверенный в себе зверь, известный обходительным отношением к тигрицам". Зоопарк выражал надежду, что он станет идеальным партнером для Мелати.

Другой самец вида суматранских тигров, Джей-Джей, который был отцом семерых тигрят, родившихся у Мелати, 30 января был переведен во французский зоопарк.

В 2013 году Мелати родила двух тигрят, но один из них упал в бассейн и утонул.

В феврале 2014 года Мелати родила трех тигрят, в июне 2016 года - еще двух.

Суматранский тигр, который обитает в естественных условиях в лесах и джунглях индонезийского острова Суматра, считается подвидом на грани исчезновения и внесен в список угрожаемых видов Международного союза охраны природы.

Ареал тигра на Суматре стремительно сокращается из-за активного расширения хозяйственной деятельности человека. В настоящее время их популяция, по различным оценкам, насчитывает всего около 300 особей.

В неволе эти тигры могут жить до 20 лет.

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