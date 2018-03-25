Отмечается, что в настоящий момент между двумя странами осуществляется железнодорожное сообщение по «Мосту дружбы», расположенном на реке Туманная на границе России и КНДР.

«Между Северной Кореей и Китаем есть 23 автомобильных пропускных пункта, а с Россией ни одного. Сейчас при импорте товаров из Дальнего Востока они проходят не через российскую границу, а через Китай. Это значительно удлиняет дорогу», — следует из сообщения вице-премьера КНДР Ро Ту Чоль.

Согласно информации газеты, на этой неделе представители России и Северной Кореи обсудили перспективу строительства нового моста. В настоящее время проект находится на стадии обсуждения. Издание также указывает, что план строительства моста между Россией и КНДР выходит за рамки санкционного режима ООН.

В конце декабря прошлого года Совет безопасности ООН ужесточил санкции против КНДР в ответ на ядерные и ракетные испытания. Документ запрещает продавать Северной Корее промышленное оборудование, транспортные средства, железо, сталь. Кроме того, ограничиваются поставки в страну нефтепродуктов.

Ранее Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении резолюций Совбеза ООН в отношении КНДР. «Мы предупреждали Россию о тайной северокорейской торговле углем при помощи ее портов. Россия говорит, что будет выполнять все резолюции Совета Безопасности ООН, но не следует им и поощряет незаконное поведение КНДР. Времени для оправданий больше нет», — заявили в ведомстве. По сведениям Reuters, уголь из Северной Кореи попадает в российские порты в Находке и в Холмске. Оттуда он, по данным собеседников Reuters в разведывательных кругах США и Европы, поступает в Японию и Южную Корею.