Как показало исследование, проведенное в Университете Санта-Клары, за последние 15 лет смайлы или эмодзи упоминались при рассмотрении 171 дела в США, причем это количество росло экспоненциально — 30% случаев пришлось на 2018 год. Первоначально эмодзи встречались, в основном, в эпизодах с преступлениями сексуального характера, но позднее стали фигурировать в самых разных делах — от убийств до грабежей.
Например, на процессе против мужчины, обвиняемого в сутенерстве, прокуратура в качестве доказательств использовала его переписку в инстаграме. Он прислал проститутке сообщение про «командную работу», сопроводив его эмодзи с высокими каблуками и мешком денег — обвинение настаивало, что это указывает на деловые отношения между ними. В суд был вызван эксперт, специализирующийся на изучении торговли людьми: он подтвердил интерпретацию прокуратуры. По итогам разбирательства сутенера осудили — The Verge отмечает, что эмодзи не были ключевым доказательством, но они укрепили позицию обвинения.
В 2017 году в Израиле семейную пару обязали выплатить несколько тысяч долларов штрафа арендодателю, который обвинил их в недобросовестности. После просмотра квартиры они отправили ему сообщение с несколькими положительными эмодзи, в том числе с бутылкой шампанского — мужчина расценил это как согласие на аренду. Но затем они перестали отвечать на его сообщения и сняли другую квартиру — тогда он обратился в суд и выиграл.
Как отмечает The Verge, несмотря на растущее значение эмодзи в современной коммуникации, одной из основных проблем применительно к их использованию в качестве полноценных доказательств остается вопрос толкования: один и тот же символ может иметь совершенно разное значение в зависимости от контекста. Помимо этого, одни и те же эмодзи могут восприниматься по-разному даже в зависимости от операционной системы — например, улыбающийся смайл в ранних версиях iOS люди часто интерпретировали как негативный, в отличие от аналогов на других платформах.
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