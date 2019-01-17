По данным газеты, такой вариант стал рассматриваться после того, как Германия и Франция дали понять, что готовы продлить переговоры с Лондоном.
В соответствии с действующими сейчас договоренностями Великобритания официально перестанет быть членом ЕС 29 марта 2019 года. Ранее в Брюсселе неофициально допускали, что страна может получить отсрочку на три месяца.
Парламент Великобритании 15 января отказался поддержать соглашение об условиях выхода из ЕС, достигнутое в результате договоренностей правительства Терезы Мэй и лидеров Евросоюза.
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