"Неясно, состоится эта встреча до или после саммита НАТО и визита [Трампа] в Великобританию. Очевидно, что для нас было бы лучше, если бы она прошла после", - сказал изданию высокопоставленный источник в британском правительстве.
Собеседник газеты отметил, что члены НАТО должны обсудить новые меры по сдерживанию "российской агрессии". "Все обеспокоены происходящим и боятся за будущее альянса", - сказал источник. Встреча с Путиным может негативно повлиять на приверженность Трампа общим целям НАТО, пишет The Times.
Напомним, сразу после саммита НАТО, 13 июля, Трамп отправится с официальным визитом в Великобританию.
Как говорится в статье, наиболее вероятным местом встречи Путина и Трампа станет столица Австрии Вена, так как именно там находится штаб-квартира ОБСЕ, членами которой являются США и Россия.
Дональд Трамп во время своей поездки в Европу в июле планирует встретиться с Владимиром Путиным, сообщает и Bloomberg. По данным источников агентства, встреча может пройти либо до саммита НАТО в Брюсселе, либо сразу после визита Трампа в Великобританию. Впрочем, пока планы организации встречи окончательно не определены, говорится в статье.
Между тем Белый дом пока не подтверждает подготовку саммита Трампа и Путина в июле. "На настоящий момент нам нечего подтвердить", - сообщил РИА "Новости" представитель американской администрации в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вариант проведения встречи президентов РФ и США Путина и Трампа до саммита НАТО не рассматривается. Об этом представитель Кремля сказал "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.
Трамп в эфире телеканала Fox News недавно заявил, что, возможно, скоро встретится с Путиным. Позже в беседе с журналистами он сообщил, что встреча, предположительно, состоится летом. Владимир Путин, со своей стороны, сообщал, что многие страны изъявили желание оказать содействие в проведении встречи, в том числе Австрия.
Bloomberg отмечает, что Трамп проявляет заинтересованность к восстановлению положения Путина в международном сообществе, утраченном после присоединения Крыма. Так, недавно он предложил вернуть Россию в G7. Позже, комментируя свои слова, американский лидер пояснил, что 25% времени саммита "Большой семерки" в канадском Квебеке участники посвятили обсуждению России, и было бы лучше, если бы представители страны участвовали в форуме. По словам Трампа, если бы Путин присутствовал на встречах саммита G7, они могли бы воспользоваться возможностью и обсудить ситуации в Сирии и на Украине.
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