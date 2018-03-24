По данным издания, к высылке российских дипломатов, "связанных со шпионской сетью Москвы", готовятся до 20 европейских стран. В их числе Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти других стран".
Газета утверждает, что "беспрецедентный раунд скоординированного выдворения начнется в понедельник". Схожую информацию в ночь на субботу обнародовал американский телеканал CNN, узнавший о грядущих массовых высылках от европейского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.
Первой на выдворение дипломатов пошла Великобритания, которая подозревает Москву в организации химической атаки в Солсбери, в результате чего были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британия объявила, что их отравили с использованием разработанного в СССР нервно-паралитического вещества "Новичок", и выслала 23 дипломата РФ.
В пятницу Европейский союз о временном отзыве своего посла в России Маркуса Эдерера. В ЕС этот шаг сочли беспрецедентным, тогда как в Москве - обычной дипломатической мерой.
CNN ранее сообщил, что к высылке дипломатов могут присоединиться и Соединенные Штаты. Ранее на этой неделе Совет национальной безопасности США провел заседание, на котором обсуждался план действий в отношении России. По его итогам члены совета решили направить президенту Дональду Трампу рекомендацию о начале выдворения дипломатов.
Если Трамп поддержит эту инициативу, то о высылке дипломатов будет официально объявлено уже в начале следующей недели, заявил источник журналистов.
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