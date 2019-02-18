Скрипаль находится под наблюдением врачей; ему оказывают медицинскую помощь на дому, заявил собеседник издания в разведке.
Врачи опасаются, что Скрипаль не сможет полностью восстановиться после воздействия ”Новичка”, отмечает The Times. ”Само вещество, вероятно, распадется и выйдет из организма, но эффект от него может быть долгосрочным”, — заявил научный сотрудник Ноттингемского университета Уэйн Картер.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери в марте 2018 года. Великобритания заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом ”Новичок”, и обвинила в покушении Россию.
Несколько недель после отравления Скрипали пробыли в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца — в мае 2018 года. С тех пор они живут в Великобритании под охраной спецслужб.
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