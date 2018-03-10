The Times сообщает, что изначально Скрипаль попал в поле зрения спецслужб Испании, где он находился в командировке, но затем его вербовкой занималась МI-6. Будучи офицером ГРУ, в 1995 году он встретился с офицером британской спецслужбы, который выдавал себя за испанского торгового делового партнера. Впоследствии Скрипаль раскрыл информацию, что является полковником ГРУ, о чем уже знали его вербовщики.

Вскоре у него был диагностирован диабет и он вернулся в Москву, однако продолжал регулярно посещать Испанию, чтобы поправить свое здоровье. Там он расширял контакты с британскими коллегами. В 2000 году он оставил службу в ГРУ и через своего коллегу по армии получил работу в правительстве Московской области, продолжая предоставлять британской разведке полезную информацию.

Затем агенты MI-6 встречались с ним в доме близ Малаги. Встречи продолжались по 3-4 часа, за каждую из них Скрипаль получал по 5-6 тыс. долларов. Собеседник Times утверждает, что первоначально экс-полковника интересовали прежде всего финансы, однако затем важность приобрели и личные мотивы.

В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и в 2006-м приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году экс-полковник был передан США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.

4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке рядом с торговым центром в городе Солсбери. По данным британской полиции, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Следствие квалифицирует это как покушение на убийство.

В настоящее время Скрипаль и его дочь находятся в больнице в состоянии комы. Также в тяжелом состоянии был госпитализирован офицер полиции, прибывший первым на место происшествия. 8 марта сообщалось, что он пришел в сознание и заговорил. Кроме того, больница в Солсбери приняла 21 пациента в связи с отравлением Скрипаля.

Глава британского МИД Борис Джонсон, выступая во вторник в Палате общин, сравнил этот инцидент с делом экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне в 2006 году. Джонсон также утверждал, что Россия занимается "враждебной деятельностью", и пригрозил санкциями, если будет обнаружено, что Москва причастна к инциденту со Скрипалем.