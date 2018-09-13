"Бал русских дебютанток проводился последние пять лет в величественном бальном зале отеля Grosvenor House в Мэйфере, это был "первый выход в свет", в высшее общество для десятков девушек, одетых в белые бальные платья. Однако после отравлений в Солсбери олигархи встречают в Великобритании все более холодный прием, и теперь объявлено, что в ближайшие два года бал проводиться не будет, поскольку ограничения визового режима все сильнее затрудняют приезд россиян", - говорится в статье.
Элизабет Смагин-Меллони, живущая в Вене и организующая балы в Риме, Риге, Баден-Бадене, Биаррице и Монтрё, сказала: "У россиян большие проблемы с получением виз, им часто отказывают. Эти люди могли бы без проблем получить шенгенские визы. Это нормальные люди, представители среднего класса, они бывали на наших балах в Риге и Вене. За последний год все намного ухудшилось".
"Смагин-Меллони сказала, что российские гости, бизнесмены и лица категории ВИП сообщали, что получить британские визы все труднее. После проблем в прошлом году многие были вынуждены сдать билеты и попросить вернуть им плату за вход", - отмечает издание.
Газета сообщает, что теперь Смагин-Меллони переключается на Китай, где балы дебютанток обретают популярность.
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