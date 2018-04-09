"Согласно сообщению в Sunday Express, перехваченная информация входила в пакет разведданных, продемонстрированных союзникам Британии до высылки десятков российских шпионов и дипломатов из более чем дюжины стран", — информируют английские журналисты Джон Симпсон и Дебора Хайнс.

Sunday Express ссылалась на инсайдеров, видевших разведданные и подтвердивших, что аналитики Королевских военно-воздушных сил перехватили на юге Кипра 4 марта два сообщения.

Одно из них было отправлено из Сирии "официальному лицу" в Москве. В нем содержалась фраза "Посылка доставлена" и говорилось также, что двое лиц "совершили успешный выход". "Увидев сообщение, капитан авиации вспомнил о другом послании, которое было перехвачено днем ранее и не было принято всерьез", — говорится в статье.

"В министерстве обороны не смогли подтвердить эти заявления, поскольку "они связаны с идущим расследованием", — сообщает The Times.

Утверждается, что "Новичок", нервно-паралитическое вещество, использованное при атаке, было превращено в медленнодействующий гель, который давал бы атакующему время бежать.