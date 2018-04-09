"Согласно сообщению в Sunday Express, перехваченная информация входила в пакет разведданных, продемонстрированных союзникам Британии до высылки десятков российских шпионов и дипломатов из более чем дюжины стран", — информируют английские журналисты Джон Симпсон и Дебора Хайнс.
Sunday Express ссылалась на инсайдеров, видевших разведданные и подтвердивших, что аналитики Королевских военно-воздушных сил перехватили на юге Кипра 4 марта два сообщения.
Одно из них было отправлено из Сирии "официальному лицу" в Москве. В нем содержалась фраза "Посылка доставлена" и говорилось также, что двое лиц "совершили успешный выход". "Увидев сообщение, капитан авиации вспомнил о другом послании, которое было перехвачено днем ранее и не было принято всерьез", — говорится в статье.
"В министерстве обороны не смогли подтвердить эти заявления, поскольку "они связаны с идущим расследованием", — сообщает The Times.
Утверждается, что "Новичок", нервно-паралитическое вещество, использованное при атаке, было превращено в медленнодействующий гель, который давал бы атакующему время бежать.
Reuters раскрыл схему доставки в Сирию российских контрактников (3)
Агентство Reuters установило, что российские военные...
The Times: После отравления Скрипалей было перехвачена шифровка россиян (34)
Вскоре после отравления Сергея и Юлии Скрипалей...
Министр энергетики Литвы: Nord Stream 2 - явно геополитический проект (30)
Вторая линия газопровода Nord Stream, которую планируют...
В Солсбери снесут дом Скрипаля и пару кафе, где он был в день покушения (92)
Дом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском...
В МВД ФРГ хотят лишать джихадистов немецкого гражданства
Если у джихадиста есть иное гражданство кроме...
TOP новостей
ССР дозирует информацию о скандале в Центре крови: кое о чем умалчивают (4)
8 апреля после обеда стало известно о том, что в конце...
"Содра" займется неплательщиками алиментов (2)
Государство готовит сюрприз лицам, которые скрываются...
О намерениях баллотироваться в президенты заявили еще два политика (8)
По мере того как срок полномочий Дали Грибаускайте на...
Глава Минздрава призывает оскандалившегося Чаплинскаса принять решение (2)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
Шокирующее видео: в Плунге пьяная мать удивила даже полицию (6)
В фейсбуке появилась шокирующая видеозапись – пьяная...