Как пишет портал телеканала "Дождь", Опасения разведки связаны с бывшим сотрудником полиции Флориды Джоном Дуганом. Ранее он имел доступ к расследованию дела в отношении Эпштейна, но в 2009 году уехал из США в Россию. В июле 2019 года после того как дело против Эпштейна было возобновлено, Дуган написал в фейсбуке, что общался со следователями по этому делу и все еще обладает конфиденциальными документами, которые никто не видел.

По данным Times, заявления Дугана встревожили британскую разведку. Один из собеседников издания отметил, что бывший полицейский "продемонстрировал ряд классических черт", которые сделали его пригодным для вербовки "враждебной разведывательной службой".

Изданию удалось связаться с Дуганом, который заявил, что не встречался ни с кем из российского правительства, "кроме сотрудников миграционной службы". При этом он отметил, что его информация об Эпштейне может быть "невероятно ценной" для любой разведки и может дать "рычаги воздействий" на таких людей, как принц Эндрю. Сейчас Дуган находится в Москве, пишет The Times.

Накануне одна из жертв Эпштейна Вирджиния Джуффре в разговоре с NBC News заявила, что миллиардер заставлял ее заниматься сексом с несколькими влиятельными мужчинами, среди которых был принц Эндрю. NBC также опубликовал совместную фотографию принца и Джуффре, на которой, как утверждает телеканал, ей 17 лет. Принц Эндрю свою связь с несовершеннолетней девушкой отрицает.

Герцог Йоркский Эндрю — третий ребенок британской королевы Елизаветы II.

Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью сексуального рабства и подкупе потенциальных свидетелей. Следствие считает, что в начале 2000-х годов миллиардер приглашал к себе девушек, самым молодым из которых было 14 лет, и платил им за секс-услуги. Миллиардер свою вину не признавал.

10 августа его нашли мертвым в тюремной камере. Он покончил с собой.