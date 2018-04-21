Британские власти идентифицировали основных подозреваемых в покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, сообщает в пятницу, 20 апреля, издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники. По информации издания, подозреваемые сейчас находятся в России.
В настоящий момент контртеррористическое подразделение полиции пытается возбудить дело против подозреваемых. Их имена не называются, однако представители спецслужб уверены, что участники покушения на Скрипалей связаны с Кремлем.
Спецслужбы Великобритании анализировали списки авиапассажиров
Идентифицировать подозреваемых в совершении преступления удалось после анализа списков пассажиров на рейсах, прибывших в Великобританию, и вылетевших из страны. Кроме того, полиция проанализировала многочисленные записи с камер видеонаблюдения в Солсбери и номера автомобилей. При этом британские спецслужбы сомневаются в том, что им удастся найти и задержать потенциальных убийц, поскольку любые требования британских властей предоставить доступ к лицам, представляющим интерес для следствия, вызовут еще большую напряженность между Лондоном и Москвой.
Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. Эксперты ОЗХО установили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое производилось в СССР. Они, однако, не уточнили, где именно был произведен яд, использованный для нападения на Скрипалей и не назвали виновных в этом преступлении. Москва категорически отрицает причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.
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