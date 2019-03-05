Издание сообщает о 300 бойцах ЧВК, которые базируются в Бенгази. ЧВК Вагнера при этом поставляет Ливийской национальной армии Хафтара артиллерию, танки, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы. Наемники ЧВК "почти взаимозаменяемы" с [сотрудниками] ГРУ (сейчас оно называется Главным управлением Генштаба. — Прим. NEWSru.com), агенты которого обвиняются британскими властями в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, отмечает газета.

"[В Ливии] они пытаются обезопасить глубоководные порты Тобрук и Дерна для российского флота", а также в случае захвата ливийской энергетической отрасли "могли бы контролировать приток нефти в Южную Европу", — рассказал собеседник The Telegraph.

Ливийская национальная армия, возглавляемая Хафтаром, захватывает нефтяные месторождения в ходе кампании, которая началась в январе, отмечает газета. Как напоминает РБК, в феврале сообщалось о взятии армией Хафтара под контроль крупнейшего месторождения нефти в Ливии Шарары.

Представители холдинга "Конкорд", совладельцем которого является Пригожин, в ответ на запрос The Telegraph прислали по почте, письмо, где "сделали абсурдное заявление", написав, что ЧВК Вагнера "на самом деле поддерживала Хафтара из Земли Мэри Берд в Антарктиде".

В конце января издание The Bell писало, что ЧВК Вагнера создана по указанию Генштаба РФ, а Евгения Пригожина для ее курирования выбрали как непубличного приближенного к президенту РФ Владимиру Путину. Команду для ЧВК начали набирать в 2013 году. В феврале — марте 2014 года наемники ЧВК были замечены в Крыму, затем — на юго-востоке Украины. В Минобороны информацию о российских наемниках тогда назвали "вбросом".

В августе 2015 года ЧВК Вагнера объявила о сборе бойцов, чтобы отправить их в Сирию. В Минобороны утверждали, что российские войска не участвовали в сухопутной операции, но в марте 2016 года командующий группировкой генерал Александр Дворников признал, что "отдельные задачи" на территории республики решают "подразделения наших сил специальных операций".

В марте 2018 года МИД РФ сообщил об отправке в Центральноафриканскую республику (ЦАР) пятерых военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР".