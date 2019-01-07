Об этом в понедельник, 7 января, пишет газета The Daily Telegraph, ссылаясь на правительственные источники. Издание указывает, что стоявшая за нападением агентурная сеть российской военной разведки, больше известной как ГРУ, была разоблачена в Великобритании в результате контртеррористического расследования и впоследствии ликвидирована, так что в течение многих лет уже не будет представлять опасности.
Цепочка подчинения тянется до Путина
Не связанные друг с другом источники сообщили The Telegraph, что все подробности операции уже хорошо известны, в том числе что цепочка подчинения тянется вплоть до президента России Владимира Путина, "который дал зеленый свет использованию боевого нервно-паралитического вещества на британской земле". "Мы уверены, что знаем все, что нам нужно знать о Солсбери", - заявил один из собеседников издания, добавив, что ГРУ потребуются десятилетия, чтобы вернуть себе прочное положение в Великобритании.
Операции российской разведки были раскрыты во многом из-за ряда грубых ошибок, в частности потому, что российская спецслужба выдавала многим своим агентам паспорта с последовательными номерами, пишет британская газета. Власти в Лондоне теперь уверены, что практически все высланные из страны 23 российских дипломата были агентами ГРУ и Службы внешней разведки (СВР) России и что их высылка сорвала шпионские операции Кремля в Великобритании.
После уничтожения Лондоном агентурной сети ГРУ в Великобритании, по данным источников The Telegraph, СВР отчаянно пытается восстановить свои позиции на Западе.
В отравлении нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое было совершено в британском Солсбери в марте 2018 года, в Великобритании обвиняют предполагаемых сотрудников ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова. Расследовательские группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" назвали их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
По данным совместного расследования Bellingcat и издание The Insider, Чепига - полковник Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), он трижды бывал в командировке в Чечне. Подразделение, в котором служил Чепига, было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. В том же году президент РФ Владимир Путин присвоил Анатолию Чепиге звание Героя России "за выполнение миротворческой миссии". Мишкин, получивший медицинское образование в одной из военных академий, также является сотрудником спецслужбы. Он был удостоен звания Героя России в 2014 году, говорится в материалах расследования.
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