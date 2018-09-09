Газете The Telegraph стали известны новые подробности о россиянах, которых британские власти подозревают в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По данным источников издания в правительстве Великобритании, "Александр Петров" и "Руслан Боширов" почти 30 раз летали в Европу с сентября 2016 года по март 2018-го. Чаще всего подозреваемые бывали в Женеве, и установить тех, с кем они встречались в Швейцарии, имеет "ключевое значение для расследования", отметил источник.

По данным Telegraph, с ноября 2017 года по февраль 2018-го люди под фамилиями Петров и Боширов бронировали девять билетов в Женеву и шесть раз ее посещали, проведя в городе в общей сложности несколько недель. В частности, подозреваемые находились в Женеве во время раунда переговоров по политическому урегулированию в Сирии.

Кроме того, "Петров" и "Боширов" летали в Париж, Амстердам и Бергамо, пользуясь в основном рейсами "Аэрофлота", иногда - авиакомпаниями Air France, KLM и "бюджетной российской авиакомпанией". Отмечается, что подозреваемые чаще совершали поездки поодиночке, иногда вместе.

После того, как мужчины покинули Лондон 4 марта 2018 года, их российские загранпаспорта, выданные в сентябре 2016 года, больше не использовались.

В статье говорится, что Лондон мог раскрыть информацию о "Петрове" и "Боширове" еще до чемпионата мира по футболу в России, но не сделал этого из-за опасений подвергнуть риску британских болельщиков.

Полиция и службы безопасности идентифицировали "Петрова" и "Боширова" как главных подозреваемых в отравлении Скрипалей еще в апреле. В мае доказательства стали неопровержимыми, когда правоохранители побывали в отеле, где останавливались предполагаемые отравители, и обнаружили в их номере следы нервно-паралитического вещества "Новичок".

Как пишет газета, Лондон решил сохранять молчание не только из опасений за своих подданных, поехавших на чемпионат мира по футболу, но и в надежде, что подозреваемые снова приедут в Европу, где их можно будет поймать. Кроме того, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ждала, когда парламент снова соберется, прежде чем выступить с публичным заявлением.

Напомним, имена подозреваемых в отравлении Скрипалей агентов ГРУ были обнародованы 5 сентября. В Скотланд-Ярде отметили, что имена Александр Петров и Руслан Боширов, скорее всего, не настоящие. При этом в полиции подчеркнули, что знают истинные имена, но для подтверждения нужны показания свидетелей, для чего информация и обнародована.

Сообщалось, что подозреваемые попали на запись камеры наблюдения "непосредственно перед" отравлением Скрипалей в Солсбери. "Петров" и "Боширов" прибыли в Лондон 2 марта - за два дня до отравления экс-полковника ГРУ и его дочери.

Из аэропорта они направились в лондонский отель City Stay Hotel. 3 и 4 марта подозреваемые ездили в Солсбери и попали в объективы камеры наблюдения неподалеку от дома Скрипалей. По версии следствия, подозреваемые нанесли нервно-паралитическое вещество "Новичок" на ручку двери дома Сергея Скрипаля, после чего вернулись в Лондон. Через несколько часов россияне вылетели из аэропорта "Хитроу" в Москву.

Боевое вещество хранилось в емкости, имтирующей флакон духов "Premier Jour" Nina Ricci. Злоумышленники, заметая следы, избавились от него. Однако спустя месяцы он попал в руки к британцу Чарльзу Роули и его подруге Дон Стерджес. 30 июня в Эймсбери они были госпитализированы в критическом состоянии. Стерджес скончалась 8 июля в больнице, а Роули, как и Скрипалям, удалось выжить.

По данным The Telegraph, подозреваемые выдали себя за бизнесменов из Санкт-Петербурга, чтобы получить визы в Великобританию, а для демонстрации своей благонадежности показали визитки и выписки с банковских счетов, на которых лежали тысячи фунтов стерлингов.

6 сентября Лондон официально возложил на президента РФ Владимира Путина личную ответственность за отравление Скрипалей. Заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес заявил, что именно Путин как глава государства контролирует, финансирует и направляет военную разведку России (ГРУ), сотрудники которой подозреваются в отравлении своего бывшего коллеги и его дочери.