Если Великобритания выйдет из Европейского Союза без соглашения, то ее ждет нехватка топлива, продуктов питания и медикаментов. Об этом сказано в секретных правительственных документах под названием "Операция "Овсянка" (речь идет о птице семейства овсянковых), попавших в распоряжение издания The Sunday Times. Это кодовое название используется казначейством в Лондоне для межправительственного гражданского планирования на случай непредвиденных обстоятельств после выхода Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем. В документах говорится, что такой "Брекзит" чреват кризисом работы портов, жесткой границей с Ирландией и ростом расходов на социальное обеспечение, пишет издание в воскресенье, 18 августа.

Беспрецедентная утечка составленных правительством Великобритании документов с прогнозами последствий выхода из ЕС, выявила конкретные пробелы в планировании на случай непредвиденных обстоятельств. Например, 85 процентов грузовиков, пересекающих Ла-Манш, "могут оказаться не готовы" к прохождению таможни во Франции, написано в досье "Операция "Овсянка". В результате сбои в портах могут продлиться до трех месяцев, пока не наладится транспортный поток.

Британское правительство также считает, что планируемые меры по избежанию проверок на границе Ирландии и Северной Ирландии окажутся нереализуемыми, что вероятно приведет к жесткой границе.

До 31 октября

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Премьер-министр Борис Джонсон намерен прекратить членство Великобритании в ЕС к установленному сроку.

Президент США Дональд Трамп пообещал Лондону обширное торговое соглашение после "Брекзита" и призвал Великобританию покинуть ЕС без сделки.