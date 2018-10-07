Великобритания рассматривает возможность совершения кибератак против Москвы в качестве ответа на возможную агрессию со стороны России. Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники.
У Великобритании нет достаточных ресурсов, чтобы противостоять "агрессии Кремля", не используя при этом свои ядерные баллистические ракеты Trident. Поэтому представители оборонного ведомства Великобритании приняли решение развивать киберпотенциал страны с тем, чтобы при необходимости смочь "погасить свет" в Кремле, указывает газета.
Свои кибервойска Великобритания может задействовать, например, в том случае, если Россия "решит захватить небольшие острова Эстонии, чтобы проверить приверженность НАТО статье своего устава о том, что нападение на одну страну блока является атакой на весь блок", пишет The Sunday Times. Среди вариантов газета также перечисляет возможное "вторжение России в Ливию, чтобы установить контроль над нефтяными запасами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе", а также "нападение нерегулярных российских формирований на британские войска или угроза для новых британских авианосцев".
В эти выходные Великобритания проводит крупнейшие за последние десять лет военные учения: в маневрах в Омане участвуют около 5,5 тысяч военных. В них также задействованы 200 единиц бронетехники, шесть кораблей и восемь самолетов. На учениях, в частности, отрабатывают и проведение кибератак, и постановочные сражения с противником, который якобы использует "российские танки Т-72" — их роль исполняет конная гвардия, пишет газета.
"Русские не остановятся ни перед чем": глава Евросовета считает Россию главной проблемой (47)
Дональд Туск обеспокоен результатами выборов в...
Полиция взяла под охрану жену пропавшего президента Интерпола
Французская полиция взяла под охрану жену пропавшего в...
Украина поможет НАТО защитить Норвегию от вероятного агрессора (17)
На многонациональных учениях Trident Juncture 2018 страны НАТО...
Глава ЕК Юнкер: соглашение по Брекзиту будет достигнуто не позднее ноября
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сказал...
The Sunday Times: Великобритания готова "выключить свет" в Кремле (22)
Лондон готов задействовать кибервойска...
TOP новостей
Погода в Литве обещает быть дождливой, ночью ожидают заморозки (1)
Подвижный холодный атмосферный фронт принес в Литву...
Литва планирует выделить более 2,5 млн евро в фонд поддержки беженцев (12)
Правительство Литвы намерено выделить 2 млн. 616 тыс....
"Русские не остановятся ни перед чем": глава Евросовета считает Россию главной проблемой (47)
Дональд Туск обеспокоен результатами выборов в...
В ходе учений в Пабраде погиб военный боевой группы батальона НАТО (46)
6 октября в ходе учений дислоцированного в Литве...
Эксперт: нападение на страны Балтии - это черта, которую нельзя переходить "и Путин об этом знает" (45)
Отношения Запада и России драматически ухудшаются на...