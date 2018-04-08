Бывшему двойному агенту Сергею Скрипалю и его дочери, ставших жертвами отравления в Великобритании, предложат переехать в США, Канаду, Австралию или Новую Зеландию и жить под новыми именами. Об этом в воскресенье, 8 апреля, пишет газета The Sunday Times, ссылаясь на источники в британской разведке.

Эта мера позволит уберечь отца и дочь от новых атак, считают в МИ-6, где, по информации издания, уже провели переговоры с ЦРУ о будущем Скрипалей. Юлия и Сергей Скрипали, содержащиеся в больнице в Солсбери, находятся в сознании и скоро смогут оказать помощь в расследовании отравления. Тот факт, что Юлия Скрипаль отвергла предложение российского посольства о консульской поддержке убедил британцев, что она готова к жизни на Западе, пишет издание.

Скрипаль не принимает гостей

Накануне Лондон объяснил причину отказа в визе племяннице Скрипаля, которая хотела навестить родственников. Исходя из уведомления об отказе, которое находится в распоряжении русской службы BBC, консула смутила цель визита Виктории Скрипаль - посещение родственников. Как указывается в письме из консульского отдела, нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет визита своей двоюродной сестры.

Посольство России в Лондоне уже прокомментировало отказ на своей странице в Facebook, назвав его политически мотивированным.

Эксперт: Скрипалей спасла первоклассная медицинская помощь

Нервно-паралитический яд - смертельное оружие. Но быстрое вмешательство врачей спасло жизнь Сергея и Юлии Скрипалей, говорит британский профессор токсикологии.

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь выжили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Об этом в субботу, 7 апреля, в интервью Sky News рассказал профессор экологической токсикологии из университета Лидса Алистер Хэй.

По его словам, нервно-паралитические вещества являются "смертельным оружием", и при выборе достаточной дозы неминуемо приводят к смерти. Они блокируют необходимый нервной системе фермент, в результате чего у человека начинается непроизвольное сокращение всех мышц, что приводит к остановке сердца и удушению.

Однако Скрипали смогли выжить. "Я уверен, что если бы медики не оказались на месте так быстро, как они оказались, если бы они не заметили, что те продолжают дышать, то они бы не пережили отравление", - отметил профессор. Скрипалей, по его словам, спасла "превосходная медицинская помощь".

Несмотря на то, что в больнице, куда отвезли отца и дочь, не было специалистов по этому типу нервно-паралитических веществ, им дали антидот общего действия, который, уверен профессор Хэй, сработал. По его словам, нервно-паралитические вещества в течение нескольких недель выводятся из организма, и тело, свободное от яда, устраняет последствия отравления в случае, если пациента "удастся оставить в живых".

По информации врачей больницы в Солсбери, где проходит лечение Сергей Скрипаль, он быстро идет на поправку. Пациент "хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, он более не находится в критическом состоянии", сообщили представители больницы 6 апреля.

Накануне дочь Сергея Скрипаля Юлия, отравленная вместе с отцом, сделала первое заявление для прессы после того, как она вышла из комы. "Я пришла в себя больше недели назад и рада сообщить, что силы возвращаются ко мне с каждым днем", - приводятся ее слова в сообщении лондонской полиции.