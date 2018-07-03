По словам собеседников издания, полиция расценивает результаты расследования как "огромный прорыв". Как говорится в статье, по версии следствия, подозреваемые, имена которых не называются, в настоящее время находятся в России.
По данным The Sun, полиция Лондона поставила себе целью добиться уголовного наказания для предполагаемых исполнителей отравления, хотя и понимает, что сделать это будет непросто. "Конечная цель всегда заключается в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает задачу намного более сложной", — приводит издание слова неназванного источника.
В Скотланд-Ярде ТАСС заявили, что не намерены комментировать публикацию, так как речь идет о продолжающемся расследовании.
4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позже Лондон выступил с утверждением о том, что вещество "Новичок" разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все обвинения.
До окончания расследования власти Британии выслали из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.
Между тем отец и дочь после прохождения курса лечения были выписаны из госпиталя в Солсбери — первой врачи отпустили Юлию Скрипаль. В настоящее время Скрипали находятся в неустановленном месте на территории Великобритании под контролем властей страны.
Евросоюз открыл против Польши новое дело. Ее могут лишить субсидий ЕС
Еврокомиссия открыла против Польши второе...
The Sun: в отравлении Скрипалей подозреваются два человека (17)
Британская полиция считает, что к отравлению бывшего...
В Киеве назвали имена 23 россиян, которых предлагают обменять на Сенцова и других украинцев (6)
Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина...
Путин присвоил частям российской армии имена украинских городов (37)
Президент России Владимир Путин подписал указы о...
TOP новостей
Наспех принятая налоговая реформа: косметические изменения или существенные перемены (1)
Парламенту Литвы хватило всего чуть больше месяца на...
Мать о товарах для младенцев: от таких цен становится дурно (16)
"Когда я увидела цены, мне стало дурно, - пожаловалась...
Погода в Литве по-прежнему будет неприятной (1)
3 июля на погоду в Литве окажет влияние приблизившийся...
Участница Праздника песни поделилась фотографией обеда: состоялось экстренное заседание (107)
После того как участники Праздника песни возмутились...
В Литве стартует новая реформа: из семей будут забирать больше детей (31)
В Литве с 1 июля дан старт новой реформе в сфере защиты...