По словам собеседников издания, полиция расценивает результаты расследования как "огромный прорыв". Как говорится в статье, по версии следствия, подозреваемые, имена которых не называются, в настоящее время находятся в России.
По данным The Sun, полиция Лондона поставила себе целью добиться уголовного наказания для предполагаемых исполнителей отравления, хотя и понимает, что сделать это будет непросто. "Конечная цель всегда заключается в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает задачу намного более сложной", — приводит издание слова неназванного источника.
В Скотланд-Ярде ТАСС заявили, что не намерены комментировать публикацию, так как речь идет о продолжающемся расследовании.
4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позже Лондон выступил с утверждением о том, что вещество "Новичок" разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все обвинения.
До окончания расследования власти Британии выслали из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.
Между тем отец и дочь после прохождения курса лечения были выписаны из госпиталя в Солсбери — первой врачи отпустили Юлию Скрипаль. В настоящее время Скрипали находятся в неустановленном месте на территории Великобритании под контролем властей страны.
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