Контртеррористическое подразделение британской полиции продолжает расследование отравления нервно-паралитическим веществом 66-летнего Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии, произошедшее 4 марта в Солсбери. Бывший шпион остается в больнице в коме в критическом состоянии, Юлия пришла в себя. На прошлой неделе стало известно, что она разговаривает и принимает пищу. По оценке врачей, угрозы для жизни женщины больше нет.

Хотя в центре внимания расследования по-прежнему остается входная дверь дома Скрипаля в Солсбери, на которой детективы обнаружили самую большую концентрацию частиц нервно-паралитического вещества, следователи также допросили неназванную подругу Юлии Скрипаль по поводу продуктов, привезенных ею из Москвы, говорится в статье.

По данным издания, Сергей Скрипаль попросил дочь привезти ему гречку ("русскую кашу"), лавровые листья и другие приправы, но она забыла об этом и попросила взять продукты с собой женщину, которая прилетела с мужем в Британию другим рейсом. По версии следователей, возможно, именно эти подарки были обработаны отравляющим веществом.

Как сообщалось ранее, британская полиция считает, что впервые пострадавшие вступили в контакт с отравляющим нервно-паралитическим веществом в доме экс-шпиона. Отмечалось, что наиболее высокой концентрация яда оказалась на входной двери. Вероятнее всего, убийца нанес нервно-паралитическое вещество на дверную ручку его дома. Но такое задание могли выполнить только подготовленные профессионалы, умеющие обращаться с химическим оружием, сообщает The New York Times со ссылкой на источники (перевод Inopressa.ru).

Следы отравляющего вещества были найдены и в других местах в городе, в которых работали следователи. Но частиц вещества там было значительно меньше, чем на входной двери дома Скрипаля. Полиция отмечала, что в ближайшее время расследование будет сфокусировано вокруг жилища двойного агента.

До этого выдвигалось несколько версий по поводу способа, при помощи которого злоумышленники отравили экс-полковника ГРУ и его дочь. По одной из них, "Новичком" могли обработать букет цветов, который отец и дочь возложили на могилу своей жены и матери Людмилы Скрипаль на кладбище в Солсбери. По другой, Скрипали могли быть отравлены через вентиляционную систему автомобиля BMW, принадлежащего экс-офицеру ГРУ.

Также в прессе прозвучала версия, что некие злоумышленники проникли в квартиру к Юлии перед ее отъездом из Москвы к отцу и пропитали ее вещи в подготовленном чемодане нервно-паралитическим веществом.

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери. Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что они были отравлены военным нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок", разработанным в РФ. Глава британского правительства отметила, что ответственность за инцидент в Солсбери "с высокой вероятностью" лежит на России.

Несмотря на то, что расследование еще не закончено, Британия из-за химатаки в Солсбери выслала 23 российских дипломата. Ее примеру последовали страны ЕС, США, Норвегия, Австралия, Украина. МИД РФ ответил зеркально — объявил о высылке аналогичного числа дипломатов всех стран, которые приняли такие меры.

Британские власти считают, что химатака в Солсбери, вероятно, была согласована с Кремлем, подтвердил CNN источник, знакомый с ходом расследования. Британские официальные лица считают, что подобную атаку могли осуществить только люди, которые владеют навыками обращения со смертельно опасным "Новичком". Сомнительно, что некие агенты организовали преступление самостоятельно, без одобрения российских властей, говорится в статье.