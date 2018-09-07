Разведка узнала имена подозреваемых несколько месяцев назад, но не стала сообщать об этом. В MI6 надеялись, что россияне вновь приедут в Европу, и полицейские смогут задержать их, воспользовавшись европейским ордером на арест.

По информации The Sun, россияне, действующие под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, работают в подразделении спецназа ГРУ, названном как отдел специального назначения. Это подразделение проводит операции в других странах, в том числе совершает убийства.

На россиян вышли, сравнив видео с камер наблюдения в графстве Уилтшир, на которые попали подозреваемые, с более ранними записями британских спецслужб. Ранее их определили как «членов военной разведки России», которые участвовали в других шпионских операциях в Европе, пишет газета.

Бывший полковник ГРУ, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены "Новичком" в английском Солсбери в марте. Больше месяца они провели в коме, после чего пошли на поправку. Власти Великобритании изначально говорили, что к организации покушения причастна Россия. В Москве все обвинения опровергли.

Прокуратура Великобритании 5 сентября объявила, что в отравлении Скрипалей подозревают россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители британских властей отмечали, что считают имена подозреваемых ненастоящими.