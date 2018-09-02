С 2014 по 2016 годы Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США пытались завербовать российского бизнесмена Олега Дерипаску. Об этом в субботу, 1 сентября, пишет газета The New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников, а также людей из окружения бизнесмена.
По их информации, Дерипаске направляли сигналы о возможной помощи в получении визы в США и содействии в решении проблем бизнесмена с американским правосудием. В обмен американская сторона надеялась получить информацию об организованной преступности в России, а позднее - о возможной помощи российской стороны президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году.
Издание описывает необъявленный визит агентов ФБР в дом в Нью-Йорке, в котором находился Дерипаска. От бизнесмена требовали рассказать, являлся ли его бывший деловой партнер, экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт связующим звеном между избирательным штабом и Кремлем.
Кампания по склонению к сотрудничеству
Попытка завербовать Дерипаску являлась элементом более масштабной кампании по оценке возможности склонения к сотрудничеству ряда богатейших россиян, отмечает издание. В кампании участвовали представитель министерства юстиции США Брюс Ор и составитель компрометирующего досье на президента США Дональда Трампа, экс-сотрудник британской спецслужбы MI6 Кристофер Стил.
По информации знакомого с ситуацией собеседника издания, Дерипаска заявил американской стороне о своем несогласии с их теориями относительно российской организованной преступности и сговора Кремля с представителями предвыборного штаба Трампа. Кроме того, бизнесмен сообщил Кремлю о попытках завербовать его.
В апреле 2018 года США ввели санкции против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний после публикации "Кремлевского доклада". Под ограничительные меры, в частности, подпали "Русал", группа En+ и машиностроительные активы промышленной группы "Базовый элемент" Олега Дерипаски.
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