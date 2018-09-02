ФБР и Минюст США предлагали российскому бизнесмену содействие в получении американской визы в обмен на информацию о российской оргпреступности и возможной помощи РФ избирательной кампании Трампа.
Olegas Deripaska
© Reuters / Scanpix

С 2014 по 2016 годы Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США пытались завербовать российского бизнесмена Олега Дерипаску. Об этом в субботу, 1 сентября, пишет газета The New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников, а также людей из окружения бизнесмена.

По их информации, Дерипаске направляли сигналы о возможной помощи в получении визы в США и содействии в решении проблем бизнесмена с американским правосудием. В обмен американская сторона надеялась получить информацию об организованной преступности в России, а позднее - о возможной помощи российской стороны президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году.

Издание описывает необъявленный визит агентов ФБР в дом в Нью-Йорке, в котором находился Дерипаска. От бизнесмена требовали рассказать, являлся ли его бывший деловой партнер, экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт связующим звеном между избирательным штабом и Кремлем.

Кампания по склонению к сотрудничеству

Попытка завербовать Дерипаску являлась элементом более масштабной кампании по оценке возможности склонения к сотрудничеству ряда богатейших россиян, отмечает издание. В кампании участвовали представитель министерства юстиции США Брюс Ор и составитель компрометирующего досье на президента США Дональда Трампа, экс-сотрудник британской спецслужбы MI6 Кристофер Стил.

По информации знакомого с ситуацией собеседника издания, Дерипаска заявил американской стороне о своем несогласии с их теориями относительно российской организованной преступности и сговора Кремля с представителями предвыборного штаба Трампа. Кроме того, бизнесмен сообщил Кремлю о попытках завербовать его.

В апреле 2018 года США ввели санкции против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний после публикации "Кремлевского доклада". Под ограничительные меры, в частности, подпали "Русал", группа En+ и машиностроительные активы промышленной группы "Базовый элемент" Олега Дерипаски.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

В центре Донецка проходит церемония прощания с Захарченко

В центре самопровозглашенной Донецкой народной...

США прекратили выделять ООН средства для палестинских беженцев

Администрация президента США Дональда Трампа...

Миссию НАТО в Афганистане возглавил новый командующий (2)

Новый командующий миссией НАТО в Афганистане...

США готовы расширить военную помощь Украине (37)

Вашингтон готов поставлять Киеву летальное оружие,...

Правозащитник сообщил о давлении на задержанных за убийство Захарченко (53)

Из задержанных по делу об убийстве лидера...

TOP новостей

Расследование тайного покупателя: в каком из магазинов самые дешевые продукты (5)

Покупатели ищут не только качественные продукты, но и...

Исследование: в первое десятилетие советской оккупации Литва была финансовым донором СССР (174)

По данным исследования Литовского центра геноцида и...

В Литве прогнозируют возможный рост цен на овощи (25)

Летом этого года в Литве стояла засушливая погода, что...

Ширинскене о торговле алкоголем 3 сентября: это выбор торговцев (1)

В большинстве литовских школ учебный год в этом году...

Детекторы дыма в Литве приобрела только треть жителей (2)

Большая часть жителей Литвы считает, что важно...