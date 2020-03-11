Российская Служба внешней разведки, как пишет издание, использует как методы 2016 года, когда кампания дезинформации перед выборами была направлена главным образом на афроамериканское население, так и новые методы - в том числе воздействие на крайне правые, неонацистские группировки в США.
В основном эта кампания ведётся в соцсетях, с акцентом на закрытые группы и чаты.
Цель усилий России, по мнению представителей американских спецслужб, не столько помочь кому-то из кандидатов в президенты, сколько "создать чувство хаоса" в Соединенных Штатах.
Обнародование замыслов СВР, как полагает издание, недовольство президента Дональда Трампа, который считает, что его оппоненты-демократы используют сообщения о российском вмешательстве против него и преувеличивают угрозу.
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