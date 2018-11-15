Как пишет газета, в то время, когда публично Марк Цукерберг придерживался умеренной линии поведения и отчитывался о том, как компания работает над исправлением собственных ошибок, Facebook просила консалтинговую компанию Definers — которая изначально была нанята для отслеживания публикаций в СМИ о самой соцсети — выпускать негативные статьи о конкурентах. Они выходили на небольшом сайте NTK Network, на который потом ссылались крупные консервативные издания, такие как Breitbart.

В общей сложности на NTK Network вышло несколько десятков статей, посвященных конкурентам Facebook в IT-сфере, в частности, Google и Apple. Последняя, например, обвинялась в лицемерии после того, как ее глава Тим Кук упрекнул Facebook в пренебрежении приватностью: в написанной по заказу соцсети статье подчеркивалось, что Apple сама собирает излишнее количество информации о пользователях. Google подвергалась критике за свои выступления против законопроекта об ответственности за рекламу незаконных секс-услуг в интернете.

Definers также писала материалы, связывающие критиков Facebook с инвестором Джорджем Соросом — он публично обвинял соцсеть и другие крупные компании в монополизации IT-рынка и сознательном формировании у пользователей зависимостей от своих продуктов. Как отмечает The New York Times, Сорос является человеком, которого очень не любят консервативные и ультраправые американцы.

После публикации расследования в Facebook заявили о прекращении сотрудничества с Definers. При этом в официальном сообщении соцсети отвергались обвинения о заказе очерняющих конкурентов статей. Источник The New York Times сообщил, что Марк Цукерберг и исполнительный директор Шэрил Сэндберг не были в курсе этих публикаций.