По информации американской газеты The New York Times, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отправляет больше агентов в Афганистан для непосредственной борьбы с радикальным исламским движением "Талибан". Увеличение числа секретных операций против талибов означает изменение стратегии Вашингтона в Афганистане, поскольку до сих пор агенты ЦРУ направлялись в эту страну прежде всего для преследования боевиков "Аль-Каиды" и поддержки местных спецслужб, пишет издание в ночь на понедельник, 23 октября.
По данным газеты, сотрудники ЦРУ работают вместе с афганскими силами в составе маленьких групп. Эти формирования действуют по всей территории Афганистана. "Их обвиняют в том, что во время налетов и воздушных ударов они беспощадно убивают афганских мирных жителей", — говорится в материале. ЦРУ подкрепляет "миссии воинских подразделений, и это означает, что от общественности скрывают все больше военной активности США", пишут авторы статьи.
Оглашая августе новую стратегию в отношении Афганистана, президент США Дональд Трамп сообщил о намерении ослабить ограничения для борьбы с талибами. На существенное увеличение военных ударов США "Талибан" уже ответил терактами в нескольких провинциях. Жертвами семи терактов с 17 октября стали более 200 человек. В частности, 20 октября террористы-смертники подорвали себя в мечетях во время вечерней молитвы в Кабуле и провинции Гур.
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