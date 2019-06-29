По данным The Insider и Bellingcat, билеты в Лондон Сергеев купил буквально в последний момент вечером 1 марта 2018 года, за три дня до инцидента со Скрипалями. Утром того дня он сделал из своей квартиры на улице Зорге 9-секундный звонок по рабочему телефону некому Тимуру Агафонову - его паспортные данные отсылают к человеку, которого в действительности не существует.

Вечером, как полагают журналисты, Сергеев получил подтверждение о своей поездке в Лондон и, как отметил руководитель расследования Bellingcat Христо Грозев, стал "лихорадочно" обзванивать турагентства, чтобы забронировать билет на ближайший рейс. Около 20:00 расположенное рядом с его домом "Мострансагенство" подтвердило бронь билетов на утро.

После этого Сергеев, согласно биллингу, проверил баланс средств на счете и подключил тарифный план, предусматривающий отправку множества файлов через интернет. Вылет Сергеева в Лондон 2 марта из аэропорта Шереметьево задержался на полтора часа. Все это время он вел активную переписку в Telegram, Viber, WhatsApp и Facebook.

Единственный телефонный номер, с которым он постоянно держал связь, вопреки российскому законодательству, в течение нескольких лет не имел владельца и значится в базе как незарегистрированный. В одном из приложений по обмену контактными данными этот номер значится под именем "Амир - Москва". Все метаданные о звонках этого абонента, включая уникальный номер для идентификации мобильных телефонов (IMEI), удалены.

В Лондоне Сергеев заселился в отделе у вокзала Паддингтон и сразу отзвонился "Амиру". После этого он получил и отправил множество файлов через защищенные мессенджеры - расследователи полагают, что это были в основном фотографии, судя по размеру. Второй звонок "Амиру" Сергеев совершил примерно через час после того, как Чепига и Мишкин заселились в лондонскую гостиницу.

3 марта после двух звонков от "Амира" Сергеев выехал в район Оксфорд-серкус, где в тот же день якобы покупали кроссовки Мишкин и Чепига. Там все трое предполагаемых отравителей могли встретиться. В тот день "Петров" и "Боширов" поехали в Солсбери "любоваться шпилем" местного собора, по их возвращении Сергеев еще дважды созванивался с "Амиром".

4 марта, в день отравления Скрипалей, Сергеев с утра снова связывался с единственным абонентом и либо получил, либо отправил файл размером 8 Мб. В это время Мишкин и Чепига снова отправились в Солсбери, на сей раз с "Новичком" во флаконе из-под духов Nina Ricci. В полдень предполагаемый руководитель операции с опозданием прибыл в аэропорт Хитроу, рискуя опоздать на обратный рейс из Лондона, но вылет задержался. В Москве Сергеев приземлился в 21:00: как сообщалось в предыдущем расследовании The Insider и Bellingcat, он вернулся рейсом через Рим. Спустя полтора часа Сергеев снова созвонился с "Амиром", а затем до 4 утра просматривал интернет.

Из расследования The Insider и Bellingcat следует, что Сергеев не только получал звонки от "Амира", но и звонил ему сам. ВВС в свою очередь пишет, что в Лондоне Сергеев ответил на десять звонков с этого номера, а сам набрал номер лишь однажды - перед своим отъездом с вокзала Паддингтон 4 марта. По данным источников программы BBC Newsnight, Сергеев служит в ранге генерал-майора. В Москве он продолжил ежедневно приезжать на работу в офис на Хорошевском шоссе, 76 где расположена штаб-квартира ГРУ.

По данным расследователей, Сергеев под псевдонимом "Сергей Федотов" бывал в Британии и раньше - в 2016-м и 2017 годах. Причем в 2017 году одновременно с ним в стране находился и Мишкин. Предположительно в тот приезд и сформировался план по отравлению Скрипаля. Ранее также сообщалось, что Сергеев может быть связан с попыткой отравить "Новичком" болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева.