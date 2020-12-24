Государственный департамент США возложил ответственность за отравление российского оппозиционера Алексея Навального на Федеральную службу безопасности РФ (ФСБ).
"США считают, что сотрудники российской Федеральной службы безопасности использовали нервно-паралитический агент "Новичок", чтобы отравить господина Навального. У отравления господина Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме участия в нем и ответственности за него российского правительства", - заявил представитель Госдепартамента США в среду, 23 декабря, отвечая на запрос издания The Hill.
"Конечно, президент Путин и российское правительство хотели бы, чтобы мы поверили в обратное, - продолжил представитель Госдепартамента. - Россия выдвинула множество, часто противоречивых, теорий заговора. Давайте внесем ясность: конспирологические теории такого рода - не более чем способ отвлечь внимание от серьезных вопросов, поставленных российскому правительству, на которые ему еще предстоит ответить".
Во внешнеполитическом ведомстве США подчеркнули, что Вашингтон "полностью уверен" в выводах Организации по запрещению химического оружия о том, что токсичные вещества, обнаруженные в анализах Алексея Навального, связаны с ядом из группы "Новичок".
Расследование Bellingcat об отравлении Навального
14 декабря журналисты издания Bellingcat при поддержке портала The Insider, американского телеканала CNN и немецкого еженедельника Der Spiegel опубликовали расследование о группе сотрудников ФСБ, причастных к отравлению оппозиционера. Журналисты назвали имена и псевдонимы оперативников, которые, по их данным, участвовали в покушении на Навального. Это Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов") и Владимир Паняев. Авторы расследования установили, что группа сотрудников ФСБ тайно сопровождала Навального в поездках по России с 2017 года.
Позже во время своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что "пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США". Глава государства добавил, что "тогда спецслужбы (российские. - Ред.), конечно, должны за ним присматривать". "Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то. Если бы уж хотели, довели бы до конца", - сказал Путин.
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