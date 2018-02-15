Как пояснил директор Рами Абдель Рахман, 13 февраля сотрудники ЧВК охраняли в Дейр-эз-Зоре нефтяные и газовые месторождения, которые контролируются режимом Башара Асада. По предварительным данным, россияне обеспечивали прикрытие проправительственным войскам на восточном побережье Евфрата, где дислоцируются бойцы "Сирийских демократических сил" (SDF).

Предположительно, сирийские военные намеревались взять оружие на складе, однако по неосторожности привели в действие ловушку, и прогремел взрыв. В результате трагического инцидента погибли 23 человека, из них - 15 граждан России.

Ранее, 15 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил российскую общественность в том, что Владимир Путин не принимал решения о том, чтобы засекретить информацию о погибших в Сирии российских наемниках.

Одновременно с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что в результате авиаудара международной антитеррористической коалиции во главе с США по группе военных, пересекших линию разграничения на реке Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, погибли пятеро россиян.

"В результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь их гражданства", - пояснила она.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что в госпитали Минобороны РФ в Москве и Санкт-Петербурге начали поступать "солдаты удачи", пострадавшие в результате обстрела международной коалиции во главе с США 7 февраля в Дейр-эз-Зоре.

Напомним, на днях бывший "министр обороны" ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) со ссылкой на свой "надежный источник" сообщал, что всеми погибшими под обстрелом (около 100 человек) были россияне, а вовсе не сирийские военные, как утверждают в Минобороны РФ. "Официальных российских военных в зоне ударов, нанесенных США, действительно нет (возможно, "уже нет"). Однако под видом сирийцев, потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых, ударам американской авиации подверглись два тактических подразделения ЧВК Вагнера", - подчеркивал он.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что в ходе провалившегося штурма удерживаемой проамериканскими силами в провинции Дейр-эз-Зор базы погибли около 200 россиян, причем число жертв продолжает расти - умирают раненые.

Атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга, знакомый с одним из погибших в Сирии россиян, рассказывал, что жертвами обстрела коалиции стали десятки наемников из ЧВК Вагнера. Лидер "Другой России" Эдуард Лимонов, в свою очередь, сообщил, что на месте событий 7 февраля находилась "не только ЧВК Вагнера". "Были люди из четырех ЧВК, названия вам ничего не прибавят к пониманию. Численностью где-то около двух рот", уточнил писатель.

Как рассказывали в Центральном командовании ВВС США, в авиаударах 7 февраля участвовали истребители F-15E Strike Eagle, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-артбатареи AC-130, боевые вертолеты AH-64 Apaches, а также стратегические бомбардировщики B-52.