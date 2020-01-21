Издание называет Амира Абдель Рахмана одним из лидеров ИГ*, близким к прежнему главе группировки Абу Бакру аль-Багдади, который в конце октября был ликвидирован в ходе спецоперации США в провинции Идлиб. Госдепартамент называет его уроженцем Ирака, радикальным проповедником и одним из заместителей аль-Багдади. За информацию, которая позволит поймать его самого или других ближайших сподвижников аль-Багдади власти США предлагали вознаграждение в размере до $5 млн.
Как пишет британское издание, бывший и нынешний главари ИГ* еще в 2004 году познакомились в американском лагере Кэмп-Букка в Ираке, где оба были заключенными. Амир Абдель Рахман был одним из основателей группировки, участвовал в создании ее идеологии и планировании ряда операций. По данным газеты, именно он подвел основания под уничтожение езидов на севере Ирака и христиан на территории Ниневийской равнины.
После того, как в ИГ* подтвердили гибель аль-Багдади, представители террористов заявили, что новым главарем группировки стал некто Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. По данным The Guardian, это лишь псевдоним, который ничего не говорит ни высокопоставленным членам ИГ*, ни экспертам западных спецслужб.
Согласно информации издания, Амир Абдель Рахман был назначен новым главарем ИГ* спустя считанные часы после ликвидации своего предшественника. Издание пишет, что сейчас он пытается объединить руководство группировки, которое к настоящему моменту почти полностью состоит из террористов, присоединившихся к ИГ* на поздних этапах ее существования.
Собеседники The Guardian заявляют, что новый лидер группировки имеет связи в Турции, где его брат является представителем политического движения "Фронт иракских туркмен" (оба принадлежат к этой этнической группе). Эксперты предполагают, что Амир Абдель Рахман может прятаться в окрестностях иракского Мосула, где он ранее изучал шариатское право.
31 октября прошлого года Минобороны США обнародовало подробности и видео операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, а также раскрыло ее основные детали.
Операция американского спецподразделения Delta началась 26 октября в полночь по местному времени (17:00 по времени восточного побережья США), когда с аэродрома в иракском Эрбиле взлетели восемь вертолетов Apache и CH-47 Chinook, на борту которых находились бойцы Delta. За убежищем аль-Багдади у населенного пункта Бариша (провинция Идлиб, северо-запад Сирии) велось постоянное наблюдение со спутников и беспилотных самолетов. Достигнув цели, вертолеты Apache и ударные БПЛА нанесли несколько ударов по целям около Бариши и продолжали обстрел, обеспечивая возможность безопасной посадки для транспортных вертолетов CH-47 Chinook.
Находившимся внутри здания людям было предложено сдаться. Получив отказ, бойцы Delta взорвали стены. 11 человек удалось вывести из здания. Cам Абу Бакр аль-Багдади попытался скрыться через туннель с двумя 12-летними детьми, и взорвал себя вместе с ними, приведя в действие детонатор на "поясе смертника". Тело аль-Багдади было захоронено в море. Позднее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенные Штаты точно знают, кто стал новым главарем террористической группировки, но не раскрыл его имени.
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