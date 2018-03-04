OCCRP отмечает, что Кипр готов был предоставить гражданство еще одному российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу, но тот, как утверждал его пресс-секретарь, отказался.
В распоряжение OCCRP и The Guardian попали данные нескольких сотен богачей, которые получили гражданство Кипра в рамках программы так называемых "Золотых виз", то есть в обмен на солидные инвестиции. В случае с Кипром это значит вложение 2 млн евро в недвижимость острова либо 2,5 млн в местные компании и государственные ценные бумаги.
Список получивших гражданство по этой программе на этой неделе распространили среди парламентариев. Один из клерков оставил бумаги в комнате, куда имела доступ пресса, и журналисты сделали фотокопии.
The Guardian утверждает, что Дерипаска подавал заявку на получение гражданства дважды: в 2015 году власти Кипра попросили от него повторно заполнить документы, сославшись на расследование в отношении него, которое проводили власти Бельгии. В 2016 году расследование по подозрению в отмывании денег свернули, и в 2017 году власти Кипра одобрили вторую заявку.
OCCRP называет практику "Золотых виз" "сомнительной", указывая, что она позволяет богачам, нажившим состояние в "нестабильных правовых режимах", получать благодаря новым паспортам безвизовый доступ в Евросоюз и возможность путешествовать по всему миру.
В исследовании говорится, что власти острова сами предложили гражданство еще одному российскому бизнесмену — Виктору Вексельбергу. Он с 2017 года один из главных акционеров Bank of Cyprus. Но официальный представитель предпринимателя настаивает, что у Вексельберга только российское гражданство.
По данным журналистов, с 2008 года Кипр предоставил гражданство по этой программе 1685 иностранцам. Многие — граждане бывших республик Советского Союза. Также там немало граждан Китая, Ирана и Саудовской Аравии. Общий доход от вовлечения претендентов на "Золотые визы" в экономику Кипра оценивается в 4,5 млрд евро. OCCRP также анонсировал совместное расследование с Transparency International.
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