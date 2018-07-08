В распоряжении газеты также есть документ, подтверждающий, что Бэнкс получил еще четыре приглашения. Неизвестно, откликнулся ли он на них.
На одной из состоявшихся встреч 17 ноября 2015 года могли быть согласованы детали сделки о сотрудничестве между Бэнксом и российской стороной. Это сотрудничество касалось бизнес-вопросов. В тот же день была анонсирована кампания за выход Великобритании из ЕС "Leave.EU".
Бэнкс в течение двух лет утверждал, что встречался с российским послом только один раз в неформальной обстановке. В июне 2018 года The Guardian сообщила, что обладает информацией о нескольких таких встречах. Бэнкс признал, что их, возможно, было две или три. Потом он признал факт четвертой встречи.
6 июля правительство Великобритании объявило, что выработало общую позицию по условиям выхода страны из Евросоюза. Выбран так называемый "мягкий Брекзит".
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