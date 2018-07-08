В распоряжении газеты также есть документ, подтверждающий, что Бэнкс получил еще четыре приглашения. Неизвестно, откликнулся ли он на них.
На одной из состоявшихся встреч 17 ноября 2015 года могли быть согласованы детали сделки о сотрудничестве между Бэнксом и российской стороной. Это сотрудничество касалось бизнес-вопросов. В тот же день была анонсирована кампания за выход Великобритании из ЕС "Leave.EU".
Бэнкс в течение двух лет утверждал, что встречался с российским послом только один раз в неформальной обстановке. В июне 2018 года The Guardian сообщила, что обладает информацией о нескольких таких встречах. Бэнкс признал, что их, возможно, было две или три. Потом он признал факт четвертой встречи.
6 июля правительство Великобритании объявило, что выработало общую позицию по условиям выхода страны из Евросоюза. Выбран так называемый "мягкий Брекзит".
The Guardian: главный спонсор "Брекзита" провел 11 встреч с российским послом (6)
Британский бизнесмен Аарон Бэнкс, крупнейший донор...
Баскетболист подмосковных "Химок" убит в перестрелке с полицией (1)
Американский баскетболист Тайлер Ханикатт,...
Великобритания не спешит вводить новые санкции против РФ из-за отравления в Эймсбери (6)
Власти Великобритании не планируют пока вводить новые...
Европейская погранслужба предупредила о новом маршруте беженцев в Европу
Директор Европейской погранслужбы Frontex Фабриче...
В Госдуме РФ назвали условие для изменения "закона Димы Яковлева"
Депутаты Госдумы могут изменить скандальный закон "О...
TOP новостей
На рынке Паланги: товары почти даром и привлекательные подделки (9)
DELFI Stilius посетил рынок Паланги и посмотрел, что можно...
Рост цен на недвижимость в Паневежисе стимулирует строительство многоквартирных домов (37)
После долгого перерыва в Паневежисе множатся новые...
В Таиланде проходит операция по вызволению детей из затопленной пещеры Эвакуировали уже четверых детей
Спасатели в Таиланде в воскресенье утром, 8 июля, начали...
В Вильнюсе планируют создать координационный центр финансовых технологий в формате "16 + 1" (2)
На встрече глав правительств Китая и стран Центральной...
Из-за технической неисправности полёт в Болгарию отложен более чем на 10 часов (5)
8 июля самолёт авиакомпании Small Planet Airlines , который...