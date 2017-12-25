По их данным, федеральные следователи и Минфин США обратились в Центральный банк Кипра за информацией о FBME еще в ноябре. Один из источников издания уточнил, что запрос ФБР, похоже, был связан с продолжающимся в США расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении бывшего главы предвыборного штаба президента страны Дональда Трампа Пола Манафорта. В октябре этого года Манафорту были предъявлены обвинения в отмывании денежных средств в зарубежных банках.

В Центральном банке Кипра отказались комментировать сообщения о запросе ФБР. В офисе Мюллера также отказались делать какие-либо заявления. В свою очередь, владельцы FBME ранее решительно отвергли обвинения в том, что банк являлся каналом для отмывания незаконных средств, а также был причастен к какой-либо другой преступной деятельности.

The Guardian удалось ознакомиться с внутренним отчетом ЦБ Кипра о FBME от 2014 года. Из него следует, что кредитная организация имела деловые отношения с несколькими россиянами, занимающими "политически чувствительные" позиции, и что примерно половина клиентов банка были гражданами РФ. В их числе, в частности, упоминаются "близкий к Путину" Владимир Смирнов и "член политической партии Путина" Александр Шишкин. Еще одним клиентом данного банка, по данным СМИ, являлся российский олигарх Михаил Прохоров.

Банк FBME в 2016 году попал под санкции США, в результате чего ему было запрещено работать на территории Соединенных Штатов, сотрудничать с американскими кредитными учреждениями, а также использовать доллары США. Эти меры, по сути, привели к закрытию банка.

Помимо FBME власти США, по данным The Guardian, запросили информацию о Deutsche Bank. Он являлся банком-корреспондентом для FBME, а также является "крупнейшим кредитором Трампа", отмечает СМИ.

Источник издания сообщил, что команда спецпрокурора США Мюллера запросила информацию о немецком банке еще осенью. В самом Deutsche Bank утверждают, что не ведут дел с FBME с 2014 года.