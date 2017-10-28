На ней российский президент изображен в мундире с "эполетами" из ракет и "орденом" в виде красной звезды. Одна из "медалей", которые The Economist поместил на груди Путина, повторяет очертания Крымского полуострова.

"В то время, когда мир отмечает столетие Октябрьской революции, Россия вновь под властью царя", — пишет издание.

"И либеральные реформаторы, и консервативные традиционалисты в Москве говорят о Путине как о царе XXI века", — отмечается в редакционной статье. "Господин Путин получил этот титул благодаря тому, что смог вывести свою страну из того, что многие россияне считают хаосом 1990-х, а также добившись того, что с ней снова считаются в мире", — пишут авторы.

Авторы статьи проводят параллели между реалиями современной России под руководством Путина и царскими временами. В частности, по мнению журналистов издания, президент стоит перед тем же выбором, с которым приходилось сталкиваться правителям, начиная с петровских времен, — "должна ли Россия модернизироваться, следуя по западному пути к гражданским правам и представительному правительству, или попытаться запереться в стабильности и держаться подальше от них?".