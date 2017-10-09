"Шокирующий доклад указывает, что распространение этого нового класса оружия может подвергнуть опасности стратегической войны как маленькие, так и большие страны, — передает автор. — Согласно рекомендациям составителей, США, Россия и Китай должны договориться о том, чтобы не экспортировать сверхзвуковые ракеты в другие страны".
Доклад, подготовленный исследовательским центром RAND Corporation (Калифорния), изучает опасность сверхзвуковых ракет — это оружие способно выполнять маневры и летать со скоростью, превышающей 5 тыс. км/ч. "Скорость, которая в пять раз больше, чем у традиционных ракет, позволяет гиперзвуковому оружию преодолевать большинство систем ПРО и уменьшать время ответа страны, подвергшейся нападению", — поясняет автор.
Ричард Спейер, основной автор доклада, заявил: "Распространение сверхзвуковых ракет увеличит возможность стратегической войны. Это будет заставлять страны стрелять в ответ без раздумья".
Исследователи прогнозируют, что в запасе, вероятно, менее 10 лет для того, чтобы предотвратить распространение сверхзвуковых ракет, сообщает издание.
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