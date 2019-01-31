На петербургском экономическом форуме Барлоу прочел лекцию о том, как военным наладить сотрудничество с частным сектором и можно ли вообще "приватизировать" армию, а главной целью его визита была закрытая презентация для немногочисленной делегации Генштаба, пишет The Bell. Российские военные заинтересовались темой, но об участии России в больших военных кампаниях за рубежом речи пока не шло. В Генштабе поначалу думали об использовании "нелегалов" для спецзаданий, чтобы не было огласки в случае провала.

Пригожин как раз после 2010 года начинал выстраивать свой бизнес по поставке питания для государственных нужд. Сперва он наладил организацию питания в школах, а затем подобрался к рынку военных структур, оцениваемому им в триллион рублей. "У нас планы — армия. Это более полумиллиона человек. Милиция — два миллиона", — рассказывал бизнесмен в 2011 году в интервью порталу "Город 812".

Собеседники The Bell в Минобороны описали Пригожина как "человека деятельного", который "умеет добиваться своего". "Но главное — Пригожин лично знаком с Путиным и, что еще важнее, Путин знаком с ним", — подчеркнул один из них. При этом, в отличие от давних друзей президента РФ — Геннадия Тимченко и Аркадия Ротенберга, ставших успешными бизнесменами, — Пригожин не входил в ближний круг и гораздо дольше оставался в тени.

С первыми подрядами на обеспечение питанием армейских частей компании Евгения Пригожина мог помочь бывший заместитель гендиректора "Военторга" Леонид Тейф. По данным "Новой газеты", Тейф якобы курировал передачу Пригожину активов "Военторга", задействованных в обеспечении продовольственного снабжения и банно-прачечного обслуживания армии.

ЧВК еще не была создана, но компании, связанные с Пригожиным, начали заниматься уборкой и отоплением военных частей, строительством военных городков, вывозом отходов и поставкой продовольствия. Структуры Пригожина выполняли госзаказы по московским школам и больницам, а также управделами президента. При этом часть полученных от государства денег шла на организацию ЧВК.

Команду для ЧВК начали набирать в 2013 году

По словам собеседника The Bell, близкого к Минобороны, сам Пригожин вначале не был в восторге от проекта по созданию частной военной компании: опасно, а выгода не очевидна. Однако "от таких поручений не отказываются", пояснил собеседник издания.

В феврале — марте 2014 года наемники ЧВК были замечены в Крыму, затем — на юго-востоке Украины. В Минобороны информацию о российских наемниках тогда назвали "вбросом".

В событиях, предшествующих присоединению Крыма к России, роль ЧВК была ограничена, так как там хватило штатных российских военнослужащих, переброшенных на полуостров. Позднее силы частных наемников опробовали на юго-востоке Украины.

"Вагнер" и его Die Straße

В середине 2015 года на юге РФ недалеко от базы ГРУ организовали площадку для лагеря наемников. Как писала "Фонтанка", за военную подготовку и непосредственно в бою за ЧВК мог отвечать полковник запаса Дмитрий Уткин. Позывной "Вагнер", по которому впоследствии начали называть ЧВК, Уткин якобы получил за любовь к Германии — по некоторым данным, промежутки между палатками в тренировочном лагере назывались "Die Straße" ("улица" в переводе с немецкого языка. — Прим. NEWSru.com).

В августе 2015 года ЧВК Вагнера объявила о сборе бойцов, чтобы отправить их в Сирию. В Минобороны утверждали, что российские войска не участвовали в сухопутной операции, но в марте 2016 года командующий группировкой генерал Александр Дворников признал, что "отдельные задачи" на территории республики решают "подразделения наших сил специальных операций". Под этим определением имелись в виду, в частности, наемники ЧВК. Причем при наступлении сирийской армии при поддержке российской авиации бойцы ЧВК Вагнера часто оказывались на передовой.

Триумф ЧВК наступил после захвата Пальмиры

После освобождения от боевиков Пальмиры в 2016 году, решающую роль в котором сыграли наемники ЧВК, наступил их триумф, а Уткина вместе с несколькими военными принимали в Кремле.

Однако в феврале 2018 года в бою в сирийском Дейр-эз-Зоре частная армия понесла первые большие потери: по неподтвержденным данным, тогда погибли от нескольких десятков до более сотни бойцов ЧВК.

Далее бойцы ЧВК Вагнера после некоторого затишья проявились на африканском континенте. За последние полтора года Россия и ее госкомпании подписали договоры о военном и экономическом сотрудничестве с Гвинеей, Нигером, Чадом, Нигерией, Центральноафриканской республикой (ЦАР), Ливией и др., а наемники ЧВК Вагнера или российские политтехнологи, по данным СМИ, начали появляться в Африке с конца 2017 года.

В марте 2018 года МИД РФ сообщил об отправке в Центральноафриканскую республику (ЦАР) пятерых военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР". Кроме того, политтехнологи Пригожина имели отношение к избирательной кампании президента Зимбабве, а теперь "повар Путина" намерен расширить свое влияние на Демократическую республику Конго, богатую полезными ископаемыми.

Журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, приехавшие летом 2018 года в ЦАР, чтобы расследовать деятельность ЧВК Вагнера, погибли при невыясненных обстоятельствах.

Сообщалось, что в августе 2018-го Пригожин был участником встречи с лидерами вооруженных группировок ЦАР в столице Судана. А в ноябре Пригожин присутствовал на переговорах министра обороны РФ Сергея Шойгу с командующим ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, посвященных вопросам безопасности на Ближнем Востоке и Северной Африке. Военно-дипломатический источник объяснил "Интерфаксу" и РИА "Новости", что "повар Путина" организовывал официальный обед для участников мероприятия и принял участие в обсуждении культурной программы.

Наконец, в конце прошлой недели агентство Reuters со ссылкой сообщило, что в Венесуэлу для обеспечения безопасности Николаса Мадуро прибыли частные военные контрактники из России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

Всего, по мнению собеседников The Bell, через ЧВК с 2014 года могли пройти от семи до 10 тысяч наемников. В начале сирийской кампании содержание частной армии, включая компенсации погибшим, обходилось минимум в 5 млрд рублей в год. В 2018 году затраты на основании примерной численности группировки и оценки расходов могли составить около 2 млрд рублей.

Сам Пригожин, отвечая на вопросы издания о своей связи с ЧВК Вагнера ответил, что не имеет никакого отношения к частной военной компании. "Более того, поскольку мое имя постоянно упоминается в связи с этой компанией, могу дать следующий комментарий: в РФ отсутствует понятие частной военной компании", — заявил бизнесмен.