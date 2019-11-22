Tesla представила электрический пикап Cybertruck

Будущий "официальный пикап Марса" с корпусом из сверхпрочной стали способен проехать от 400 до 800 км на одной зарядке. На его дизайн повлиял фильм о британском агенте Джеймсе Бонде, заявил глава Tesla Илон Маск.
"Tesla Cybertruck" pristatymas
© Reuters / Scanpix

Американская компания-производитель электромобилей Tesla представила в Лос-Анджелесе новую модель - шестиместный пикап Cybertruck. На его дизайн отчасти повлиял фильм о Джеймсе Бонде "Шпион, который меня любил", заявил генеральный директор компании Илон Маск в четверг, 21 ноября. Версия с герметичным салоном станет "официальным пикапом Марса", добавил он.

Корпус машины сделан из сверхпрочной холоднокатаной нержавеющей стали, а его стекла бронированы, подчеркивают в компании. При этом в ходе презентации произошел казус - когда один из помощников Маска метнул стальной шар в стекло, оно треснуло.

По данным производителя, Cybertruck будут выпускать в трех вариантах с дальностью хода 250 миль (400 км), 300 миль (480 км) и 500 миль (800 км). Самая быстрая версия сможет разгоняться до 100 километров в час менее чем за 3 секунды.

Производство пикапа начнется в 2021 году, а цены начинаются с 39900 долларов (в пересчете - около 36 тысяч евро). Все версии электромобиля оснащены автопилотом и адаптивной подвеской.

Deutsche Welle
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