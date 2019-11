Tesla представила электрический пикап Cybertruck

Американская компания-производитель электромобилей Tesla представила в Лос-Анджелесе новую модель - шестиместный пикап Cybertruck. На его дизайн отчасти повлиял фильм о Джеймсе Бонде "Шпион, который меня любил", заявил генеральный директор компании Илон Маск в четверг, 21 ноября. Версия с герметичным салоном станет "официальным пикапом Марса", добавил он.

Tesla Cybertruck (pressurized edition) will be official truck of Mars