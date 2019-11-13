Tesla построит крупный завод под Берлином

Американский концерн по производству электромобилей Tesla построит новый крупный завод в окрестностях Берлина. Объект будет располагаться неподалеку от нового строящегося берлинского аэропорта. При заводе планируется также открыть инженерный и дизайнерский центр, сообщил глава Tesla Илон Маск вечером во вторник, 12 ноября.
Маск сделал это заявление на церемонии вручения премии "Золотой руль" (Goldenes Lenkrad), присуждаемой еженедельником Bild am Sonntag. Выбор Берлина в качестве места для строительства нового завода Маск объяснил "исключительным качеством немецкого инженерного искусства".
На заводе под Берлином Tesla будет выпускать электромобили, начиная с модели Y, и батареи к электромобилям. По данным газеты Bild, реализация проекта позволит создать до 10 тысяч новых рабочих мест.
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