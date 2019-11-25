Спустя несколько дней после презентации новой модели Cybertruck американская компания Tesla получила около 200 тысяч заказов на футуристический бронированный пикап. Эту цифру назвал в ночь на понедельник, 25 ноября, глава компании Илон Маск в Twitter.
200k— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019
Желающие приобрести Cybertruck могут зарезервировать для себя один из автомобилей, серийный выпуск которых планируется начать в 2022 году. Для этого необходимо заплатить залог в сумме 100 долларов, который впоследствии, в случае отказа от покупки, будет возвращен.
Новая модель Tesla Cybertruck - "официальный пикап Марса"
Компания – производитель электроавтомобилей 21 ноября в Лос-Анджелесе представила шестиместный пикап Cybertruck. На его дизайн отчасти повлиял фильм о Джеймсе Бонде "Шпион, который меня любил", заявил Илон Маск. Версия с герметичным салоном станет "официальным пикапом Марса", добавил он.
Корпус машины сделан из сверхпрочной холоднокатаной нержавеющей стали, а его стекла бронированы, подчеркивают в компании. Cybertruck будут выпускать в трех вариантах с дальностью хода 250 миль (400 км), 300 миль (480 км) и 500 миль (800 км). Самая быстрая версия сможет разгоняться до 100 километров в час менее чем за 3 секунды. Все версии нового электромобиля от компании Tesla оснащены автопилотом и адаптивной подвеской. Цены на Cybertruck начинаются с 39900 долларов (в пересчете - около 36 тысяч евро).
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