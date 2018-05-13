Взрывы произошли на острове Ява в городе Сурабая, втором по величине городе Индонезии. Первый взрыв произошел около 7.30 утра по местному времени в католической церкви Святой Марии. Через короткий промежуток времени еще два взрыва произошли в протестантской церкви и церкви пятидесятников.

Официально о своей причастности к нападениям пока никто не заявил. Спецслужбы предполагают, что за терактами может стоять группировка, связанная с джихадистами из "Исламского государства". Представитель индонезийской разведки NIA заявил, что ответственность за взрывы лежит на объединении Jemaat Anshaud Daulah (JAD). По словам чиновника, JAD ранее планировала нападения на полицейских, однако, так как полиция оказалась подготовленной к атакам, "террористы выбрали другие цели".

Индонезия считается мусульманской страной с наибольшим количеством проживающих в ней разных национальностей. В стране проживают около 260 миллионов человек, среди них мусульман - более 85 процентов. На территории Индонезии в последние пятнадцать лет постоянно происходят теракты. Во время одного из них, на острове Бали, погибли более 200 человек.