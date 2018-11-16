Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг, 15 ноября, выступила в защиту проекта соглашения о выходе страны из ЕС, согласованного ранее представителями Лондона и Брюсселя и одобренного британским правительством. "Всеми фибрами души я верю, что сформированный мной курс является правильным для нашей страны и всего нашего народа", — Заявила Мэй на пресс-конференции в резиденции премьера в Лондоне. По ее словам, это "соглашение соответствует тому, "за что голосовали люди на референдуме".

Британия "вступит на тропу глубокой неопределенности", если отвергнет с таким трудом выработанное соглашение о "Брекзите", уверена глава правительства. "Мы можем решиться на выход из ЕС без соглашения, Мы можем рискнуть отказаться от "Брекзита". Или же мы можем сплотиться и поддержать наилучшее соглашение — это соглашение", — сказала она.

Второго референдума не будет

Мэй также подчеркнула, что второго референдума по "Брекзиту" не будет. "У меня очень четкая позиция по вопросу второго референдума. Я донесла ее до членов парламента, и мне кажется, что большинство из них понимают, что они дали право голоса британскому народу и люди проголосовали. Теперь наша задача — выполнить волю, выраженную на этом голосовании, а не проводить второй референдум. Второго референдума не будет", — заявила она.

Соглашение, по ее словам, возвращает Великобритании полный контроль над границами, прекращает свободное передвижение, дает полный контроль над расходами, а также над законодательством, и прекращает действие решений Европейского суда. Глава правительства также заявила, что соглашение позволит вывести Великобританию из-под действия сельскохозяйственных и рыбохозяйственных норм ЕС.

Опрос: британцы хотят новый референдум

Между тем более половины жителей Великобритании не поддерживают выход страны из Евросоюза и выступают за повторный референдум, показывают данные опроса телеканала "Скай-ньюс", опубликованные в четверг. Так, 54 процента британцев хотели бы, что Великобритания осталась в ЕС, а 32 процента опрошенных поддерживают "Брекзит". Еще 14 процентов респондентов заявили, что выступают за выход страны из ЕС на условиях, согласованных британским правительством. Кроме того, большинство жителей Великобритании хотели бы повторный референдум: за такую инициативу высказались 55 процентов опрошенных.

Отставки министров и недовольство депутатов

Ранее в четверг два министра и несколько высокопоставленных сотрудников правительства Мэй подали в отставку, выразив таким образом несогласие с проектом соглашения о "Брекзите". В частности, свой пост покинул Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб и министр труда Эстер Маквей.

Прошедшие в тот же день в Палате общин британского парламента дебаты по проекту представленного премьер-министром соглашения показали, что им недовольны не только оппозиционные партии, но и многие депутаты-консерваторы. Во фракции правящей парти даже начат сбор подписей в поддержку инициативы о вынесении вотума недоверия Терезе Мэй.

В парламенте формируется большинство против соглашения

Голосование по представленному премьер-министром проекту соглашения в парламенте, намеченное на декабрь, тоже не обещает главе правительства ничего хорошего.

"Математически невозможно добиться одобрения этого соглашения в Палате общин", — заявил в четверг депутат-консерватор и радикальный сторонник "Брекзита" Марк Франсуа. По его словам, "лейбористы сегодня дали понять, что будут голосовать против, Шотландская национальная партия, Либеральная партия, а также наш главный союзник — Демократическая юнионистская партия — намерены голосовать против". Кроме того, как отметил политик, уже более 80 представителей консерваторов также заявили о намерении отклонить это соглашение.