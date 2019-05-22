Премьер-министр Тереза Мэй во вторник объявила, что ее кабинет готов пойти на определенные компромиссы, чтобы убедить депутатов все-таки проголосовать за проект соглашения о выходе, и один из этих компромиссов - голосование по вопросу о том, проводить или не проводить новый референдум.
При этом, по словам Мэй, положение о референдуме будет включено в проект постановления парламента относительно соглашения с ЕС - то есть, премьер-министр таким образом приглашает противников выхода из ЕС, выступающих за второй референдум, одновременно проголосовать и за референдум, и за выход из Евросоюза на условиях, прописанных в соглашении.
"Я обращаюсь к тем депутатам, кто хочет провести второй референдум, чтобы утвердить соглашение с ЕС - для этого вам понадобится соглашение, и, сответственно, постановление об одобрении соглашения", - сказала Мэй.
Между тем большинство тех депутатов, что выступают за референдум, добиваются именно отмены "брексита": они надеются, что теперь британский народ, узнав, с какими трудностями связан "брексит", проголосует против выхода.
Тереза Мэй намерена предпринять четвертую попытку провести через парламент проект соглашения о выходе из ЕС на первой неделе июня.
После этого Мэй обещает, вне зависимости от исхода голосования, сообщить однопартийцам, когда она уйдет в отставку. Предполагается, что Мэй покинет посты главы Консервативной партии и премьер-министра в течение лета.
По мнению большинства британских комментаторов, шансы на прохождение проекта соглашения с ЕС в Палате общин с четвертой попытки крайне малы: оппозиция, с одной стороны, и жесткие брекзитеры-тори, с другой, не удовлетворятся предложенными компромиссами и все равно проголосуют против.
Последние несколько недель правительство Мэй вело переговоры с руководством главной оппозиционной партии, Лейбористской. Декларированной целью переговоров был поиск компромисса относительно выхода из Евросоюза, но на прошлой неделе они закончились ничем.
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