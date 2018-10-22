Однако Мэй "может столкнуться с бунтом кабинета после того, как она в последнюю минуту призвала министров оказать ей поддержку", сообщает британское издание The Telegraph. На выходных она в телефонных переговорах пыталась привлечь членов правительства на свою сторону, добиваясь большей сплоченности в партийных рядах по ее плану "Брекзит".
Ранее, 20 октября, более полумиллиона человек вышли в Лондоне на массовую акцию People's Vote March с требованием провести референдум об условиях выхода из состава Евросоюза. Первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен поддержала акцию и идею провести еще один референдум, который предполагал бы возможность остаться в составе ЕС.
Камнем преткновения в переговорах Лондона с Брюсселем остается вопрос о границе между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года. Радикальные сторонники "Брекзита" настаивают на бескомпромиссном и быстром "разводе" с ЕС.
Одним из вариантов для поиска компромисса мог бы стать более длительный переходный период после "Брекзита". ЕС настаивал на годичном переходном периоде, но на саммите 18 октября предложил Лондону продлить срок еще на год до 2021 года, в течение которого для граждан и компаний не произойдет никаких изменений. Мэй не исключила такой вариант.
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