Британская Палата общин большинством голосов запретила правительству выводить страну из Евросоюза без какого-либо соглашения. Теперь Британия готовится отложить выход из Евросоюза, который должен был состояться 29 марта.
Theresa May
© AFP / Scanpix

При этом депутаты нанесли правительство Терезы Мэй еще одно поражение: кабинет предлагал исключить возможность выхода без соглашения только конкретно 29 марта, но Палата общин проголосовала за поправку, запрещающую выход без соглашения вообще когда-либо.

Эта важная поправка была принята большинством всего в четыре голоса: 312 против 308. Она не имеет силы приказа для правительства, но очень важна политически, как индикатор воли парламента.

Статьи по теме:
Президент: Литва поддержала бы перенос даты Brexit  (33)
Глава МИД Литвы: ситуация с Brexit продолжает усложняться  (11)

"Юридически, по умолчанию, вероятность выхода без соглашения сохраняется […] если только не будет достигнута какая-либо иная договоренность", — сказала Тереза Мэй после голосования.

Премьер-министр сказала, что теперь перед парламентом стоит выбор: все-таки одобрить дважды отвергнутый вариант соглашения о выходе, довести дело до второго референдума — который, по мнению Мэй, подорвет доверие народа к демократическим институтам — или же добиваться соглашения с ЕС на новых условиях.

За отредактированное таким решительным образом постановление в итоге проголосовал 321 депутат, против — 278.

В тексте постановления, внесенного правительством, говорилось, что парламент отвергает возможность выхода 29 марта без соглашения, но при этом констатирует, что "возможность выхода без соглашения по умолчанию остается в силе, если Палата общин и ЕС не ратифицируют какое-либо соглашение".

Итоги голосования в среду были вполне ожидаемы: большинство депутатов Палаты общин, в том числе членов правительства, считают, что "обвальный" выход из ЕС несет слишком большие риски для экономики страны.

Теневой министр по делам Brexit, лейборист Мэтью Пенникук в завершение дебатов в среду сказал, что возможный ущерб от выхода из ЕС трудно переоценить.

"Это будет равноценно национальной катастрофе", — заявил Пенникук.

Наиболее решительные сторонники разрыва с ЕС, впрочем, доказывают, что никакой катастрофы не будет — будут лишь кратковременные трудности, но затем британская экономика, освобожденная от общеевропейских тарифов нормативов, расцветет.

Дальше — просьба об отсрочке

Накануне парламент во второй раз отверг проект соглашения о выходе, составленный правительством Терезы Мэй и Евросоюзом.

В четверг в Палате общин планируется провести голосование по вопросу об отсрочке Brexit, а именно, одобрить поручение правительству просить Евросоюз о переносе дня выхода Британии с 29 марта на более поздний срок.

ЕС может дать ответ на эту просьбу уже 21-22 марта — в эти дни пройдет очередной саммит Евросоюза.

Многие высокопоставленные политики Евросоюза неоднократно заявляли, что готовы дать Британии отсрочку, но хотели бы понять, зачем именно она ей нужна — то есть, с какими новыми предложениями Лондон приедет на новые переговоры.

До сих пор исходная позиция Лондона, как ее сформулировала Тереза Мэй — это выход Британии из единого рынка ЕС (чтобы иметь возможность ограничить иммиграцию из Евросоюза), из таможенного союза и выход из-под юрисдикции люксембургского Европейского суда.

Для того, чтобы попытаться сформулировать новую позицию, некоторые британские депутаты предлагают позже, после получения отсрочки, вынести на поочередное голосование в Палате общин несколько вариантов будущих отношений с Евросоюзом.

Источники в Консервативной партии не исключают, что правительство Мэй, попросив ЕС об отсрочке, просто снова вынесет на голосование все тот же, дважды отвергнутый проект соглашения о выходе.

Не исключено, что в конце концов нужное число депутатов Палаты общин поддастся — и проект пройдет.

В этом случае все будет относительно просто: Британия формально выйдет из ЕС, но фактически почти все останется по-прежнему, потому что по соглашению тут же начнется переходный период до конца 2020 года.

В течение этого периода Британия лишается представительства и права голоса в органах власти ЕС, но полностью сохраняет все остальные права и обязанности члена Евросоюза.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

План развода Лондона с ЕС отвергнут. 8 сценариев, что ждет Британию, Brexit и Мэй (11)

Парламент Британии во второй раз отверг проект...

Британский парламент отклонил соглашение Терезы Мэй по "брекситу" (37)

Палата общин Британии не поддержала новый вариант...

Великобритания и ЕС достигли компромисса по Brexit

На встрече Мэй с Юнкером и Барнье принята юридически...

Глава МИД Литвы: перенос Brexit на срок после выборов в ЕП создает правовые проблемы Европе (11)

После решения перенести выход Великобритании из...

Пресса Британии: ЕС готовится штрафовать Британию за задержку с выходом (1)

Накануне повторного голосования в парламенте по плану...

В мире

CPJ опубликовал сборник последних колонок убитых журналистов (1)

Комитет по защите журналистов CPJ опубликовал сборник...

Австралиец защитился от стрелы мобильным телефоном

Смартфон, оказывается, может спасти человеку жизнь....

Facebook, Instagram и WhatsApp пережили крупнейшие в своей истории сбои

В работе "Фейсбука" и "Инстаграма" произошел сбой,...

США собираются провести испытания крылатой ракеты наземного базирования (4)

Соединенные Штаты планируют провести в августе...

Тереза Мэй снова проиграла: парламент Британии запретил Brexit без договора (7)

Британская Палата общин большинством голосов...

TOP новостей

Премьер Литвы: оснований для "перезагрузки" отношений с Россией пока нет (78)

Литве следует ответственно относиться к своим...

Зарплату больше 3000 евро в октябре прошлого года получали 15 400 жителей Литвы почти 11% получали минимум и меньше (5)

Зарплату выше 3000 евро в октябре прошлого года получал...

Tiltų pasiūlymų vizualizacijos Naujo tilto per Nerį vizualizacija

Состоялся конкурс на проект моста через Нерис из парка Вингис к центру LITEXPO

Объявлены результаты конкурса на проект пешеходного...

Altas Auto nuotr. Edvardas Radzevičius „Altas Auto“ gamybos cechas

Находящийся рядом с Вильнюсом завод может платить солидную зарплату даже рядовым работникам (46)

Житель Норвегии, который спешит на работу, наверняка...

Volodymyras Zelenskis Volodymyras Zelenskis Volodymyras Zelenskis

Главная интрига президентских выборов в Украине: все ли будет "ЗЕшибись" у "кандидата ЗЕ"? Специально для DELFI (8)

По данным социологических опросов, комик Владимир...